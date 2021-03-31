ارتفاع إنتاج «أوبك» النفطي في مارس بقيادة إيران

أفاد مسح لـ"رويترز" بأن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع في مارس، إذ قابلت زيادة في الإمدادات من إيران تخفيضات أعضاء آخرين بموجب اتفاق مع الحلفاء، فيما يمثل عقبة أمام جهود الحد من الإمدادات إذا استمرت الزيادة من جانب طهران.وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، التي تضم 13 عضوًا، ضخت 25.07 مليون برميل يوميًا في مارس، بارتفاع 180 ألف برميل يوميًا عن فبراير، وزاد الإنتاج شهريًا منذ يونيو 2020 باستثناء فبراير.