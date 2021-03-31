المبعوث الأمريكي يطالب بضرورة التواصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث، اليوم الأربعاء، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرض لجميع الأطراف بقضية سد النهضة.ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أن لا أحد يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل، محذرا من أن المساس بها "خط أحمر" وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، وبوساطة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة، في المفاوضات الخاصة بالسد، وهو ماترفضه أديس أبابا.