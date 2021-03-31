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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء ثاني جلسات محاكمة «مزور» تراخيص البناء بالمعادي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:10 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة أخطر مزور التراخيص التي تصدرها الأحياء، وذلك في القضية رقم 3222 لسنة 2019.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ك.ا" في اتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء، بعد إصدارها أمرًا بالمنع من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.

وخاطبت النيابة العامة نقابة المحاميين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم، حيث تضمنت آخر جرائمه بأن المتهم استولي من شركة تكنو ويف للتجارة مبالغ طائلة علي زعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذه التراخيص وعندما شك المجني عليه ممثل الشركة في الأوراق التي أحضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة العامة من المحامي سمير صبري، والتي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي، والذي ثبت في تقرير الطب الشرعي بأن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة، وبناءً على ذلك صدر قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

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