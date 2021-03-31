حزب المؤتمر ناعيا الجنزوري: قاد دفة الحكومة لفترتين دقيقتين

نعى حزب المؤتمر، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم.وأعرب الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، عن تقدير مصر للدور الوطني الكبير الذي ساهم به الدكتور كمال الجنزوري خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية.وأضاف أنه كان نموذجًا في البذل والعطاء، لم يتأخر يوما عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة ولاسيما في المجال الاقتصادي، لمصلحة الوطن.