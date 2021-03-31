وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني مستجدات أزمة سد النهضة

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، مكالمة هاتفية، بوزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور والتنسيق المُستمر بينهما.وتناول الوزيران أيضًا التطورات حول آخر المستجدات ملف سد النهضة، عقب تصريحات الريئس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء.وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركات بشأن سد النهضة، متعهدا بالحفاظ على حق بلاده في مياه النيل.وقال السيسي في تصريحات صحفية: "المساس بالمياه المصرية خط أحمر ورد فعلنا حيال ذلك سيؤثر على أمن المنطقة بالكامل".