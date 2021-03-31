ألمانيا تعتزم دعم المطارات الصغيرة ماليا

تعتزم الحكومة الألمانية دعم المطارات الصغيرة ماليا على خلفية أزمة كورونا.ووافق مجلس الوزراء الألماني على تعديلات قانونية تنص على ذلك اليوم الأربعاء، ما يعني أنه سيجرى التوصل إلى تفاهم داخل الحكومة بشأن تقديم مساعدات للمطارات المثقلة بأعباء مالية جراء تداعيات الجائحة.وعلى وجه التحديد، قرر مجلس الوزراء صياغة خاصة بهذه المساعدات، والتي من المقرر إدماجها في مشروع قانون ستقدمه الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم لتعديل قانون النقل الجوي.وتريد الحكومة الألمانية تغطية تكاليف خدمات مراقبة الحركة الجوية للمطارات الصغيرة وحتى الآن، تحملت المطارات الصغيرة هذه التكاليف بنفسها ولا يمكنها دائما نقلها إلى شركات الطيران.