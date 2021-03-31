دول غربية وعربية تدرس فرض عقوبات على شخصيات لبنانية

قال دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية، يدرسون فرض عقوبات على شخصيات لبنانية تشمل تجميد أموال وحظر سفر، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء.وامتنعت المصادر عن ذكر أسماء شخصيات مقترحة يمكن أن تعاقب على المستويات الأميركية والأوروبية والعربية.كما أشارت المصادر إلى حالة الغضب والإحباط بسبب الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين واستغلالهم للنظام دون السعي لمساعدة اللبنانيين لإنهاء معاناتهم الاقتصادية.وأكدت المصادر أن على الزعماء اللبنانيين القيام بما يلزم لإصلاح البلد وتحسين الأوضاع دون انتظار معجزات من الخارج.وفي ظل أزمة معيشية خانقة لم يشهدها من قبل، حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الاثنين، كبار المسؤولين اللبنانيين من أن الاتحاد الأوروبي يعكف حاليًا على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.