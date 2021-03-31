مسؤول ألماني يطالب بتأجيل استكمال «نورد ستريم 2» بسبب انتقادات واشنطن

طالب منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، بوقف استكمال مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" بسبب الانتقادات الحادة من جانب الولايات المتحدة.وقال باير في تصريحات لصحيفة "فيرتشافتسفوخه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "يعتبر المشروع حجر عثرة خطير أمام استئناف العلاقات عبر الأطلسي لا يتوقع الأمريكيون منا أن نغير خطابنا فحسب، بل أن ندع الأفعال تتحدث عن نفسها".وطالب في هذا الإطار بإرجاء استكمال المشروع الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت مياه بحر البلطيق.وترفض الحكومة الألمانية حتى الآن التدخل السياسي لوقف المشروع، الذي تعد الولايات المتحدة من أشد المعارضين له.