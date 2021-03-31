السبت.. نظر دعوى بطلان «لائحة الأرثوذكس»

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة السبت المقبل؛ لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعثر.أقيمت الدعوى التى حملت رقم 175 لسنة 30 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعثر.وتنص المادة 151 على أنه يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.