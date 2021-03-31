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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«عودة الملك».. خطة تشغيل ثلاث محالج قطن جديدة للمنافسة عالميًا (خاص)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:46 ص
محالج قطن
محالج قطن
أسامة الشندويلي
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كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن المواعيد الخاصة بتشغيل الثلاث محالج الجديدة التي تم الانتهاء من إنشائها مؤخرا.

وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم تشغيل الثلاثة محالج، خلال شهر سبتمبر المقبل، عقب بدء موسم جني القطن الجديد، 2022-2022 وليس 2020-2021، حتى يتثنى وجود قطن جديد.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن المحالج جاهزة، لكن القطن سيكون متوفرا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد مصطفى أنه بإنشاء الثلاثة محالج الجديدة سيكون لدينا 4 محالج، بالفيوم والذي تم تطويره من قبل وستتبقى ثلاثة محالج سيتم الانتهاء منها العام المقبل، ليصل عدد المحالج المطورة إلى 7 بأحدث تكنولوجيا الحلج، ما يساهم في رفع جودة القطن المصري وعودته للمنافسة العالمية مرة أخرى، مشددا أن القيادة السياسية هي الداعم الأول لعودة القطن المصري لمكانته العالمية كملك على أقطان العالم.

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