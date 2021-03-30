نورلاند: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الليبى

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي في "مساءلة منتهكي حقوق الإنسان".وقال نورلاند، بحسب ما نقلت السفارة الأمريكية عبر "تويتر": "إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي وستواصل استخدام الأدوات والسلطات المتاحة لنا للسعي إلى مساءلة جميع منتهكي حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يرتكبون عمليات قتل تعسفية وغير قانونية أو اختفاء قسري أو تعذيب".وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، أعلن أمس الإثنين، عن أن واشنطن ودولا أخرى في المجتمع الدولي ستستخدم نفوذها الدبلوماسي لدعم للسلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.وأشار إلى أنه نقل رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عندما التقاه في طبرق، مفادها دعم واشنطن عملية الاستقرار والديمقراطية عبر نهج "مزدوج المسار" من خلال المشاركة الدبلوماسية المعززة، داخليا مع حكومة وشعب ليبيا، وخارجيًّا مع الجهات الفاعلة الدولية، التي تلعب دورًا في مستقبل ليبيا.