أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31-3-2021

تنشر «الدستور» سعر مواد البناء اليوم الأربعاء 31-3-2021، ونقدم لكم تقرير يومى عن كافة أسعار مواد البناء، وفقًا لأخر التحديثات داخل السوق المصري، والتى تضم «الحديد والأسمنت المسلح والأسمنت الأبيض والجبس».

سعر مواد البناء اليوم الأربعاء

أسعار الحديد اليوم

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

أسعار الجبس اليوم









لديكم كافة المعلومات والتفاصيل عن أخر تطورات أسعار مواد البناء في السوق المصري، اليوم، وتلك الأسعار تسليم أرض المصنع:- وصل سعر طن الحديد من مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصري.- بلغ سعر طن الحديد من مصنع حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصري.- سجل سعر طن الحديد من مصنع العتال ١٣٥٠٠ جنيه مصري.- وصل سعر طن الحديد من مصنع عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصري.- بلغ سعر طن الحديد من مصنع بشاى ١٣٤٥٠ جنيها مصري.- وصل سعر طن الحديد من مصنع المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصري.- بلغ سعر طن الحديد من مصنع المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصري.- سجل سعر طن الحديد من مصنع مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصري.- سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيهًا.- سعر طن أسمنت المخصوص ٧٦٠ جنيهًا.- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيهًا.- سعر طن أسمنت الصخرة ٧٢٥ جنيهًا.- سعر طن أسمنت السويدى ٧٩٥ جنيهًا.- سعر طن أسمنت حلوان ٧٧٥ جنيهًا.- سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٧٥٥ جنيهًا.- سعر طن أسمنت العسكرى ٧٣٥ جنيهًا.- سعر طن أسمنت سيناء ٧٣٥ جنيهًا.وصل سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٣٨٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه، في المصانع سيناء، ورويال المنيا، وحلوان.سجل سعر الجبس، بين ٥٥٠ إلى ٦٥٠ جنيهًا، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.