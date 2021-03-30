



بوابة الحكومة المصرية.. رابط الإدارة العامة للمرور مخالفات

أتاحت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات المرورية وطرق الدفع الإلكتروني، وذلك لتوفير وقت وجهد المواطنين دون الحاجة إلى الذهاب لمقرات إدارة المرور خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل بسرعة فائقة بين المواطنين لعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس القاتل والتي وضعتها منظمة الصحة العالمية منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية

يمكن لأصحاب السيارات والدراجات البخارية الاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا)





واختيار خدمات نيابات المرور





والضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية





كتابة كافة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها





كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عنها





الضغط على زر الاستعلام





اقرأ أيضاً

كيفية دفع قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا

خصصت وزارة الداخلية بوابة الحكومة المصرية.. رابط الإدارة العامة للمرور مخالفات للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية وحددت أيضا طرق إلكترونيا مثل شركات التحصيل الالكتروني ( ضامن، بي، فوري ..) أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية أو ماكينات الصرف الآلي وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل بين المواطنين بسرعة فائقة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يرغب الكثير من أصحاب السيارات والدراجات البخارية في معرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية، لذلك يسارعون بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية تسجيل الدخول عبروخطوات الاستعلام الالكتروني والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات المرور