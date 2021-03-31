رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لرقيب شرطة فى الاستيلاء على قطع غيار سيارات من أطفيح

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:29 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
طباعة
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، رقيب شرطة متهم بالاستيلاء علي قطع غيار سيارات هو واخرين، بالسجن المشدد عشر سنوات، وألزامه بسداد باقي المبالغ الماليه قيمة المسروقات وقدرها، ٣٢٩ الف جنيه.

أحالت نيابة الأموال العامة، رائد ورقيب شرطة وفني سيارات، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على قطع غيار سيارات تحت يد جهه عملهم، بنية التملك والبيع.
جاء في أمر إحالة القضية رقم ٤٢٢ حصر أموال عامة عليا، أن المتهم "أحمد.ش"، رقيب شرطة بمركز أطفيح بصفته موظفا عموميا، استولى بغير الحق وبنية التملك على مال خاص، قطع غيار سيارات تحت أيدى إحدى الجهات الحكومية، والبالغ قيمتها 329.700 جنيه، بأن اصطحب رفقته المتهم الثالث ويدعي "عماد.ي" ميكانيكي سيارات، وقاما بأخذ قطع غيار من السيارات المودعة تحت يد جهة عمله، بعد أن أصدر المتهم الثاني ويدعي" محمد. ا " رائد شرطة، تعليمات لأفراد الشرطة المعينين لحراسة جراچات مركز شرطة أطفيح، بقيام المتهمين بالحصول على قطع غيار السيارات، بدون وجه حق.

استمعت النيابة إلى شهود الإثبات حيث شهد الشاهد الأول، محمد عبد الشكور، مقدم شرطة ومفتش مباحث الشرق بمديرية أمن ابحيزة، أنه ورد إليه معلومات تفيد قيام المتهم الثاني، بالاتفاق مع المتهم الأول والثالث لفك عدد من قطع غيار السيارات المتحفظ عليها بجراچات مركز شرطة أطفيح، والمتحفظ عليها على ذمة قضايا، وبيعها.

واقر المتهم الثالث، فني سيارات، أن المتهم الثاني كلفه بالاستيلاء على قطع غيار السيارات وبيعها لتجار قطع الغيار، وأرسل رفقته المتهم الأول، وعرضا المسروقات على أحد التجار الذى رفض شراءها خوفا من أن تكون متحصلة من جريمة سرقة، لكنه وافق بعد حديثه مع المتهم الثاني وتقديم المتهم الأول إيصالات مموه بختم مركز الشرطة.

وبسؤال التاجر، قرر شراءه قطع غيار بمبلغ ٣٥ ألف جنيه سلمهم للمتهم الأول، وشهد أحمد قرني، رقيب شرطة، أنه حال تواجده بديوان المركز أبصر المتهم الأول حال قيامه بالاستيلاء على قطع الغيار، وأنه اعتاد بصحبة المتهم الثالث، المرور على الجراچات، والاستيلاء على قطع الغيار فأخطر معاون المباحث.

وشهد محمد هاشم، عقيد مهندس، رئيس اللجنة المنتدبة لفحص وجرد السيارات، أنه تبين أن ٤٩ سيارة بها نواقص تقدر بثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«متحرش المعادى»: «أنا حاجج بيت ربنا مرتين.. والبنت كانت هتسرقنى»

حبس زوج إسراء عماد وضبط وإحضار شقيقه ووالدته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة: نصف البريطانيين تشكلت لديهم أجسام مضادة لكورونا

بلجيكا تكتسح بيلاروسيا بـ8 أهداف فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

فوز المغرب على بوروندى 1-صفر فى تصفيات أمم أفريقيا

فوز كرواتيا على مالطة بثلاثية نظيفة وسلوفاكيا على روسيا «2-1» فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

كواليس علاقة أنور وجدى بجماعة الإخوان

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون