المشدد 10 سنوات لرقيب شرطة فى الاستيلاء على قطع غيار سيارات من أطفيح

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، رقيب شرطة متهم بالاستيلاء علي قطع غيار سيارات هو واخرين، بالسجن المشدد عشر سنوات، وألزامه بسداد باقي المبالغ الماليه قيمة المسروقات وقدرها، ٣٢٩ الف جنيه.أحالت نيابة الأموال العامة، رائد ورقيب شرطة وفني سيارات، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على قطع غيار سيارات تحت يد جهه عملهم، بنية التملك والبيع.جاء في أمر إحالة القضية رقم ٤٢٢ حصر أموال عامة عليا، أن المتهم "أحمد.ش"، رقيب شرطة بمركز أطفيح بصفته موظفا عموميا، استولى بغير الحق وبنية التملك على مال خاص، قطع غيار سيارات تحت أيدى إحدى الجهات الحكومية، والبالغ قيمتها 329.700 جنيه، بأن اصطحب رفقته المتهم الثالث ويدعي "عماد.ي" ميكانيكي سيارات، وقاما بأخذ قطع غيار من السيارات المودعة تحت يد جهة عمله، بعد أن أصدر المتهم الثاني ويدعي" محمد. ا " رائد شرطة، تعليمات لأفراد الشرطة المعينين لحراسة جراچات مركز شرطة أطفيح، بقيام المتهمين بالحصول على قطع غيار السيارات، بدون وجه حق.استمعت النيابة إلى شهود الإثبات حيث شهد الشاهد الأول، محمد عبد الشكور، مقدم شرطة ومفتش مباحث الشرق بمديرية أمن ابحيزة، أنه ورد إليه معلومات تفيد قيام المتهم الثاني، بالاتفاق مع المتهم الأول والثالث لفك عدد من قطع غيار السيارات المتحفظ عليها بجراچات مركز شرطة أطفيح، والمتحفظ عليها على ذمة قضايا، وبيعها.واقر المتهم الثالث، فني سيارات، أن المتهم الثاني كلفه بالاستيلاء على قطع غيار السيارات وبيعها لتجار قطع الغيار، وأرسل رفقته المتهم الأول، وعرضا المسروقات على أحد التجار الذى رفض شراءها خوفا من أن تكون متحصلة من جريمة سرقة، لكنه وافق بعد حديثه مع المتهم الثاني وتقديم المتهم الأول إيصالات مموه بختم مركز الشرطة.وبسؤال التاجر، قرر شراءه قطع غيار بمبلغ ٣٥ ألف جنيه سلمهم للمتهم الأول، وشهد أحمد قرني، رقيب شرطة، أنه حال تواجده بديوان المركز أبصر المتهم الأول حال قيامه بالاستيلاء على قطع الغيار، وأنه اعتاد بصحبة المتهم الثالث، المرور على الجراچات، والاستيلاء على قطع الغيار فأخطر معاون المباحث.وشهد محمد هاشم، عقيد مهندس، رئيس اللجنة المنتدبة لفحص وجرد السيارات، أنه تبين أن ٤٩ سيارة بها نواقص تقدر بثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة جنيه.