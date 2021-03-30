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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«التشتت العاطفى».. أحدث حلقات مبادرة «الوجه الآخر»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:24 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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بثت لجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحلقة الأحدث من مبادرة " الوجه الآخر"، والتي أطلقتها خلال شهر مارس الجاري.

وجاءت الحلقة الأحدث من المبادرة بعنوان " التشتت العاطفي"، حيث ناقشت مفهومه وآثاره الاجتماعية على الأفراد الذين يعانون من التشتت بمنظور نفسي.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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