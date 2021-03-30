رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير ألمانيا بالقاهرة يثمن التعاون مع مصر في البحث العلمي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:21 م
الدكتور سيريل نون
الدكتور سيريل نون
أ ش أ
طباعة
قال الدكتور سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يعد واحدًا من أهم أركان علاقاتنا الثنائية، معربًا عن فخره بأن ألمانيا أصبحت منذ عقود طويلة على رأس قائمة المقاصد التي يقصدها دارسون وباحثون متفوقون من مصر.

وأضاف نون، في بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة: "لقد تعاونت كثرة لا تحصى من العقول الفذة من كلا البلدين عبر عقود طويلة لدفع مسيرة العلوم والمعارف في مجالات كثيرة. وهذا يبرهن على متانة الأسس التي ترتكز عليها علاقاتنا العلمية. إن التعاون المستمر والوثيق مع شركائنا هنا في مصر، لا سيما مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يدلل على وجود إرادة قوية لمواصلة تعزيز أواصر تلك العلاقات المتميزة".

وأوضح البيان أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي فتحت أبوابها للمرة الأولى بالقاهرة عام 1960، وهي تقدم الدعم لآلاف من الدارسين والباحثين من مصر وألمانيا، ويربطهم بشبكات تواصل فيما بينهم، وبهذا لم يعد أحد يتصور عدم وجود جسر التواصل الذي نشأ على هذا النحو بين البلدين في تلك الأثناء، مشيرا إلى أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي نظمت اليوم احتفالية افتراضية بمناسبة مرور أكثر من ستين عاما على قصة نجاحها في مصر بمشاركة العديد من قدامي الممنوحين من دفعات مختلفة.

وذكر أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي التي تشارك وزارة الخارجية الألمانية في تمويلها هي أكبر منظمة داعمة على الصعيد العالمي لتبادل الدارسين والباحثين دوليا وقد دأبت الهيئة منذ تأسيسها في 1925 على تقديم الدعم لحوالي 6. 2 مليون أكاديمي حول العالم، كما أن نشاط الهيئة يتجاوز مجرد تقديم منح دراسية وبحثية، فالهيئة تدعم التوجه نحو عولمة الجامعات الألمانية وتعزيز نشر اللغة الألمانية في الخارج، والمساعدة في إنشاء جامعات والمساهمة على هذا النحو في التقريب بين البشر من مختلف أرجاء المعمورة.

ونوه بأن فرع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة يشكل نقطة التقاء سواء للدارسين الألمان الذين يدرسون في إحدى الجامعات المصرية أو لكافة الدارسين المصريين الذين يتطلعون إلى الدراسة بإحدى الجامعات في ألمانيا، حيث تقدم المشورة للمهتمين وتساعد في التقدم بالطلبات وتنظم فعاليات بصفة دورية.

وتقدم ألمانيا عبر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي سلسلة من برامج المنح الدراسية المختلفة التي تتيح للمتميزين من الدراسين والباحثين المصريين السفر والإقامة في ألمانيا، وكثير من قدامى الممنوحين الذين شقوا طريقهم الأكاديمي عبر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي يستطيعون اليوم أن يستعرضوا نجاحاتهم المؤثرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

الحكومة تسمح بإقامة صلاة التراويح بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

الأكثر قراءة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء الفائزين بمسابقة النحت

أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للتصوير الفوتوغرافي

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة مؤسسة فاروق حسني فرع العمارة

مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء الفائزين بجائزة النقد الفني