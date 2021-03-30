1008 إصابات بكورونا فى كوبا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها الإنجليزية، أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 74 ألفا و212 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 441 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، وارتفعت حالات التعافي إلى 69 ألفا و868 حالة.