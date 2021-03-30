رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هل يُرَخَّصُ الفطر في شهر رمضان 2021 لمن يداوم على السفر؟.. «الإفتاء» تُجيب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:37 م
رمضان
رمضان
نعمات مدحت
طباعة
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أمورهم الدينية اليومية، حيث يستجد أمور كثيرة على مدار الأيام، فهناك العديد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات والفرائض التي وجبت على الأمة الإسلامية، ومن بينها شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، لذلك تصدر سؤال هل يُرَخَّصُ الفطر في شهر رمضان 2021 لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة الحكم الشرعي لمن يداوم على السفر في الصيام.

هل يُرَخَّصُ الفطر في شهر رمضان 2021 لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟

أجابت دار الإفتاء على السؤال الذي ورد إليها حول المواطن الذي يداوم على السفر في نهار رمضان، ويريد معرفة الحكم الشرعي حول الأفطار، فأكدت الدار أن الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية، وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه من دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفي انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا.
واستدلت الدار بقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، فمتى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر، سواء اشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية، وبين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ }.

حكم الفطر في شهر رمضان 2021 ، تابعت"الدار": والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

حبس زوج إسراء عماد وضبط وإحضار شقيقه ووالدته


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الآن.. تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة أنور وجدي بجماعة الإخوان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مؤسسة فاروق حسنى تعلن أسماء الفائزين بجائزة النقد الفنى

هيئة الكتاب تعلن عن شروط الاشتراك بمعرض فيصل للكتاب المخفض

أهرام المريخ.. خرافات الحضارة والهجوم النووي على الكوكب الأحمر

فاروق حسنى: وزارة الثقافة أثقلت المؤسسة فى الوسط الإبداعى