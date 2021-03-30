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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:18 م
نيفين القباج
نيفين القباج
نعمات مدحت
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من الوزارات التي تحظى باهتمام كبير من الجماهير، وتستمر عمليات البحث عنها باستمرار عبر محركات البحث الشهيرة، وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يرغب الكثير من الأفراد في معرفة رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021، لأنها تقدم العديد من الخدمات للمواطنين محاولة تخفيف الأعباء والضغوط اليومية عنهم، من خلال المعاش الذي تقدمه كمعونة لهم، إضافة إلى تعريف الناس بالقوانين الخاصة بالمعاشات وذوي الإعاقة، وتوفير خدمة التوظيف، ونشر البرامج والمبادرات التي تقوم بها.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021

يستطيع المواطنين الذين يريدون أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي، أو السؤال عن أية خدمات الدخول عبر الرابط التالي للوزارة:  https://www.moss.gov.eg، كما يمكنهم تقديم شكوى خاصة ببرنامج تكافل وكرامة أيضا، حيث يمكنهم الدخول من الرابط الآتي: https://tk.moss.gov.eg.
ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، اطلقت العديد من البرامج الخدمية والتي تخدم المواطنين وتخفف عنهم الضغوط اليومية، وتتضمن هذه البرامج، تكافل وكرامة، والذي يعد أهم البرامج التي أطلقتها الوزارة وهو توفير معاش شهرى للأسر التي لا يوجد لديها دخل ثابت بضوابط وشروط حددتها الوزارة.

كما أطلقت برامج أخرى منها: مودة، حياة كريمة، أطفال بلا مأوى، فرصة، سكن كريم، رفيق المسن، وحدة حماية الطفل، وذلك في مختلف المحافظات، إضافة إلى الخدمات الفردية التي تقدمها الوزارة متعلقة بالمعاشات والمبادرات.

خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يقدم موقع وزارة التضامن الاجتماعي قائمة بالقوانين و التشريعات الصادرة عن الوزارة، والتي تضم: قانون ممارسة العمل الأهلى، قانون الضمان الاجتماعي، قانون زيادة المعاشات، قانون محاكم الأسر، قانون الأحوال الشخصية الجديد، قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وغيرها من القوانين والتشريعات التي صدرت عن الوزارة، حتى يعرفها الجميع، وقامت بتحميل تلك القوانين عبر موقعها الرسمي.

خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

يمكن للمواطن الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط السالف ذكره، كما يمكن للمستعلم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما من اليسار إلى اليمين، وتعبئة جميع البيانات المتعلقة به من الاسم والمحافظة ورقم الهاتف وكافة التفاصيل، ثم في النهاية الضغط على كلمة استعلام.
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