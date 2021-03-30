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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الاستشعار من بعد» تشارك فى مؤتمر المعلومات الجغرافية 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:10 م
مؤتمر المعلومات الجغرافية
مؤتمر المعلومات الجغرافية 2021
إسراء جمال - ريم محمود
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول مشاركة الهيئة في فعاليات المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية 2021، الذي تنظمه الجمعية الجغرافية السعودية خلال الفترة من 29 – 31 مارس الجارى أونلاين، بمشاركة 10 دول عربية وأجنبية هى: (السعودية، مصر، الأردن، البحرين، ليبيا، المغرب، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية).

أشار التقرير إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة المستجدات والاتجاهات المستقبلية في تقنيات علم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في مختلف المجالات.

أضاف التقرير أن المؤتمر يضم عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل التي تناقش دور نظم المعلومات في تقييم مخاطر الموارد الطبيعية، ودور نظم المعلومات الجغرافية في تقييم عناصر المناخ وأثرها، وتكامل نظم المعلومات والاستشعار من بعد في الدراسات الميدانية، ودور نظم المعلومات الجغرافية في تقييم الغطاء الخضري وآثارها على الزراعة، ودور نظم المعلومات في الدراسات الهيدرولوجية، ودور نظم المعلومات في التنمية المكانية.

وأكد زهران أن مشاركة الهيئة في المؤتمر تأتي في إطار رسالتها ورؤيتها الهادفة إلى نشر الوعى بثقافة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى المجتمع العربى، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الوطن العربي.

من ناحيته، أشاد علي بن عبد الله الدوسري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر بالدور المهم للهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء في تطوير وتحفيز الإبداع والتميز العلمي، وتنمية المعرفة لدى المجتمع في مختلف المجالات العلمية والثقافية.

على هامش فعاليات المؤتمر تقام ورشة عمل للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع جامعة عين شمس بعنوان "دعم القدرات البشرية فى مجال الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية"، بمشاركة عدد من علماء الهيئة والجامعة.

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