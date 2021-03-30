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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:34 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لاستطلاعات الرأي عن أن رضا الأمريكيين عن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 68 بالمائة خلال شهر مارس الجاري.

وسجل استطلاع جالوب -الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، زيادة بنسبة 24 بالمائة عن رضا الأمريكيين عن جهود التطعيم في شهر فبراير، والذي كان بنسبة 44 بالمائة، بينما تضاعفت النسبة منذ يناير عندما أعرب 34 بالمائة من المشاركين عن رضاهم عن الحملة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، وجاءت أكثر نسبة رضا للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر بنسبة 77 بالمائة، وأولئك الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بنسبة 75 بالمائة.

وأبرز الديمقراطيون أيضا أن موافقتهم على حملة التطعيم تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 73 بالمائة منذ يناير عندما ترك الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه، لكن رضا الجمهوريين ارتفع أيضا منذ شهر يناير بمقدار 17 نقطة مئوية ليصل إلى 66 بالمائة.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن البلاد تجاوزت هدفها بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح في 100 يوم، ومنذ ذلك الحين عززت الهدف إلى 200 مليون في ذلك الإطار الزمني، كما أن نسبة أعلى من المشاركين في الاستطلاع بلغت 74 بالمائة عن استعدادهم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما يمثل ارتفاعا مستمرا منذ أن قال 50 بالمائة إنهم مستعدون لتلقي اللقاح في سبتمبر الماضي.

ومن بين أولئك الأقل استعدادا للحصول على اللقاح قال 23 بالمائة إنهم مترددون لأنهم يريدون الانتظار، ومعرفة ما إذا كانت الجرعات واللقاحات آمنة، وقال 20 بالمائة إنهم لا يعتقدون أن الآثار الصحية للفيروس ستكون شديدة إذا أصيبوا بالمرض.

وشارك في استطلاع جالوب ثلاثة آلاف و905 بالغين أعمارهم 18 فأكثر، وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 15 إلى 21 مارس،بعد أكثر من أسبوعين من إعطاء إدارة الغذاء والدواء الموافقة الطارئة للقاح الثالث جونسون آند جونسون.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم إعطاء أكثر من 145 مليون جرعة من اللقاح،مع تلقي 28.6 بالمائة من السكان جرعة واحدة على الأقل، و15.8 بالمائة تم تطعيمهم بجرعات اللقاح بشكل كامل.

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