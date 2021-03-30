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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تزود غواصاتها النووية بمطاط يخفيها عن الرادارات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:01 م
غواصات روسيا النووية
غواصات روسيا النووية
منار أحمد
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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بتزويد الغواصات النووية الاستراتيجية الروسية من مشروع "بوريه – آ" بطلاء جديد يزيد إلى حد بعيد من تخفيها عن الرادارات المائية.

وفقًا لوكالة تاس الروسية، فإن الطلاء الخاص عبارة عن بضع طبقات من مختلف أنواع المطاط المضغوط. أما الطبقة المتوسطة السميكة فتحتوي على قنوات ذات بنية معقدة.

ويصنع المطاط الخاص في شركة "تشابايف" بمدينة تشيبوكساري الروسية والتي تنتج الطلاء الواقي لمختلف أنواع الغواصات الروسية النووية النووية وغير النووية، بما في ذلك غواصات الديزل الكهربائية من مشروع "فارشافينكا" المسماة بـ" الثقب الأسود" لتخفيها عن الرادارات المائية والغواصات النووية من مشاريع "بوريه" و"ياسن" و" ياسن – إم" و"بوريه – آ".

وقال مدير عام شركة تيخنوديناميكا التي تعد شركة "تشابايف" فرعا منها، إيغور ناسينكوف، إن" لكل نوع من المطاط مواصفات خاصة. وقد انتهت الشركة العام الجاري من إدخال تعديلات في المطاط الواقي المخصص للغواصات النووية الاستراتيجية الروسية من مشروع "بوريه – آ" الحديث. وبمقدور الشركة أن تنتج الآن 1500 طن من الطلاء الخاص الذي يضمن تخفي الغواصات الروسية عن الرادارات المائية المعادية".

يذكر أن المطاط الواقي يركب على جسم الغواصة من خارجها ويثبت ببراغي خاصة ويغطى بالطلاء الواقي. ويبلغ وزن طبقة واحدة من المطاط 80 كيلوغراما. وتحتاج غواصة واحدة إلى بضعة آلاف من تلك الطبقات المطاطية الواقية.

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