«متحرش المعادى»: «أنا حاجج بيت ربنا مرتين.. والبنت كانت هتسرقنى»

«أنا معملتش حاجة أنا حاجج بيت ربنا مرتين».. بهذه الكلمات أنكر محمد جودت، المتهم بالتحرش بطفلة المعادي وهتك عرضها ارتكابه الواقعة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين.واستطرد المتهم: «البنت كانت عايزه تسرقنى».كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.