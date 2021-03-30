الكاظمي: تحديات العراق مستمرة وتتطلب تكاتف وتعاون الجميع

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الابتعاد عن المزايدات بشأن سعر صرف الدولار.وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، إن "التحديات مستمرة في البلد بسبب طبيعة الأوضاع، ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز".وأضاف: "نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار، فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا".