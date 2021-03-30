شئون الكنائس: الشعب الفلسطينى صامد على أرضه

أكدت اللجنة العليا لشئون الكنائس في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه رغم كل الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لفرض واقع جديد وإنهاء الوجود الفلسطيني وخاصة في القدس المحتلة التي تعاني من خطر التطهير العرقي والتهويد.وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض، إن يوم الأرض هو حكاية صمود وإصرار وكفاح الشعب الفلسطيني الذي ناضل لسنوات وواجه أقسى الظروف دفاعا عن كل ذرة من أرضه.وشددت اللجنة على أن ممارسات الاحتلال في فلسطين وخاصة في مدينة القدس باطلة بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي وكنائس العالم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.