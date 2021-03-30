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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: 31 إصابة باضطرابات فى الدم بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا ووفاة 9

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:24 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت هيئة تنظيم اللقاحات في ألمانيا اليوم الثلاثاء إنها رصدت 31 إصابة بجلطات دموية نادرة في
المخ، أفضت تسع منها إلى الوفاة بعد التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا ضد مرض كوفيد-19.

وأوضح معهد بول إيرليش أنه سجل حتى الآن 31 إصابة بجلطات دموية في أوردة المخ وهي حالة تعرف باسم تجلط الوريد الجيبي، مشيرا إلى حدوث نقص في الصفائح الدموية لدى 19 منهم.

وبين الوفيات التسع سبع نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و63 سنة.

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