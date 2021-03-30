دفاع طفلة المعادى المتحرش بها يطالب بأقصى عقوبة للمتهم

واصلت الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقد بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، سماع دفاع طفلة المعادي المتحرش بها.وقال الدفاع، إن ما ورد من المتهم مخالف للقانون المصري وشرح نصوص القانون التي تجرم ذلك، مستطردا بأحكام محكمة النقض التي ترتبط بمثل هذه الواقع.واختتم الدفاع حديثة بطلب توقيع أقصى عقوبة، مستندا لنص المادة 290 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018، والتي تنص في فقرتها الرابعة على أن "يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية المخطوف أو هتك عرض".وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بخطف بالتحايل الطفلة المجني عليها "يارا ا. ح. ا" بأن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء، فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي هتك عرض الطفلة المجني عليها، والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة، بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.