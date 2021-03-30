أطول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021

موعد بداية رمضان 2021





اقرأ أيضًا: كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021 «الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف) «فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا موعد ظهور هلال رمضان كما يلاحظ الهلال الجديد بأنه لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 أبريل (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16-46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12 أبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان، وغرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021. كما يلاحظ الهلال الجديد بأنه لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 أبريل (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16-46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12 أبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان، وغرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021.

فيما يؤذن المغرب الساعة السادسة و40 دقيقة أي أن عدد ساعات الصيام تبدأ ب 14 ساعة و30 دقيقة فيما يكون آخر أيام شهر رمضان المبارك يوم 12 مايو حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة الثالثة و 26 دقيقة ويؤذن للمغرب الساعة السابعة أي أن عدد ساعات الصيام 14 ساعة 22 دقيقة.حيث أعلن دار الإفتاء المصرية مؤا بانه سيكون أول يوم لشهر رمضان الكريم سيكون يوم الاربعاء الموافق 14 - 4 - 2021 هو غرة شهر شعبان المبارك وان المتمم لشهر شعبان وغرة شهر رمضان الكريم سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 13 - 4 - 2021.