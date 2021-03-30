أطول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:50 م
أطول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021، تصدر محركات البحث العالمية جوجل ومنصات السوشيال ميديا المختلفة مؤخرا خاصا وأن أذان المغرب يأذن الان بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 6:13 مساء.
أطول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021ويقدم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد الموافق 21 - 3 - 2021، أطول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021، حيث يبدأ عدد صيام رمضان إلى 15 ساعة إلى 15 ساعة ونصف يوميا حيث يبدأ رمضان يوم 13 إبريل المقبل ويكون صلاة الفجر في مدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة و50 دقيقة فجرا.
فيما يؤذن المغرب الساعة السادسة و40 دقيقة أي أن عدد ساعات الصيام تبدأ ب 14 ساعة و30 دقيقة فيما يكون آخر أيام شهر رمضان المبارك يوم 12 مايو حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة الثالثة و 26 دقيقة ويؤذن للمغرب الساعة السابعة أي أن عدد ساعات الصيام 14 ساعة 22 دقيقة.
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موعد بداية رمضان 2021حيث أعلن دار الإفتاء المصرية مؤا بانه سيكون أول يوم لشهر رمضان الكريم سيكون يوم الاربعاء الموافق 14 - 4 - 2021 هو غرة شهر شعبان المبارك وان المتمم لشهر شعبان وغرة شهر رمضان الكريم سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 13 - 4 - 2021.
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