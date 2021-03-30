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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أطول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:50 م
جريدة الدستور
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أطول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021، تصدر محركات البحث العالمية جوجل ومنصات السوشيال ميديا المختلفة مؤخرا خاصا وأن أذان المغرب يأذن الان بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 6:13 مساء.

أطول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021

ويقدم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد الموافق 21 - 3 - 2021، أطول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021، حيث يبدأ عدد صيام رمضان إلى 15 ساعة إلى 15 ساعة ونصف يوميا حيث يبدأ رمضان يوم 13 إبريل المقبل ويكون صلاة الفجر في مدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة و50 دقيقة فجرا.

فيما يؤذن المغرب الساعة السادسة و40 دقيقة أي أن عدد ساعات الصيام تبدأ ب 14 ساعة و30 دقيقة فيما يكون آخر أيام شهر رمضان المبارك يوم 12 مايو حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة الثالثة و 26 دقيقة ويؤذن للمغرب الساعة السابعة أي أن عدد ساعات الصيام 14 ساعة 22 دقيقة.

موعد بداية رمضان 2021

حيث أعلن دار الإفتاء المصرية مؤا بانه سيكون أول يوم لشهر رمضان الكريم سيكون يوم الاربعاء الموافق 14 - 4 - 2021 هو غرة شهر شعبان المبارك وان المتمم لشهر شعبان وغرة شهر رمضان الكريم سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 13 - 4 - 2021.

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موعد ظهور هلال رمضان

كما يلاحظ الهلال الجديد بأنه لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 أبريل (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16-46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12 أبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان، وغرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021.

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