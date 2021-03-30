محمد سعد يتخلى عن «اللمبي» بفيلم جديد خلال شهرين

استقر النجم محمد سعد على العودة لجمهوره من جديد بفيلم كوميدي يعد له حاليا، على أن يبدأ التصوير عقب شهر رمضان القادم مع الانتهاء من كافة ترتيباته.ويقدم سعد خلال العمل الجديد شخصية جديدة من الشخصيات التي يقدمها ولكن بطريقة مختلفة عن شخصيات "اللمبي" الشهيرة بعد أن كان مقاربا من إعادتها في عمل جديد، ويكشف عن تفاصيلها وطاقم عمله خلال الأيام القادمة.وكان الفنان محمد سعد أطل على جمهوره بحملة إعلانية حقق من خلالها نجاحا كبيرا بأدائه التمثيلي الاستعراضي الغنائي، بعد آخر أفلامه "محمد حسين" الذي لم يحقق النجاح المطلوب له، والذي حققه في فيلم الكنز محمد محمد رمضان.