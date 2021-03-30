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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مالك عقار جسر السويس يصل النيابة العامة للتحقيق معه

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:49 م
عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
حسام التمساح
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وصل صاحب عقار جسر السويس المنهار إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه في واقعة انهيار العقار ملكه، والذي أسفر عن مصرع 24 شخاصًا وإصابة 28 آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط ملاك العقار المنهار بجسر السويس، في منطقة السلام بالقاهرة بناءً على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لتسببه في مصرع 24 شخصًا وإصابة 28 آخرين. 

يذكر أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار مالك عقار جسر السويس المنهار، ومرتكبي مخالفات بناء به، ومالك مصنع فيه.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، يوم السبت، 27 مارس الجاري، بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه، وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ لمعاينته، وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية، عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه.

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