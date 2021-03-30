لمالكي المركبات.. اليوم آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، خلال مهلة تنتهي اليوم الثلاثاء، الموافق 30 مارس 2021، كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.وناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.