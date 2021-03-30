«أكسفورد»: خطة الصين لتطعيم 40% من سكانها بحلول يونيو قد ترفع الناتج المحلي

أشارت توقعات شركة "أكسفورد إيكونوميكس" للاقتصاديات، إلى أن خطة الصين الطموحة لتطعيم 40 بالمئة من سكانها بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، قد تمهد الطريق أمام رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 9.3 بالمئة هذا العام.وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، أن ثقة الأعمال والإنفاق الاستهلاكي سوف يشهدان تحسنا، إذا تمكنت الصين من تحقيق المعدل الذي تستهدفه، وهو ما ترى "أكسفورد إيكونوميكس" أنه سوف يتطلب تطعيم 10 ملايين شخص يوميا، أي ما يمثل ضعف وتيرة التطعيم الحالية.وفي حال تمكنت بكين من الحفاظ على هذا المعدل أيضا خلال ربع العام الذي سينتهي في شهر سبتمبر، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى أحد أشكال "مناعة القطيع"، في ظل حصول ما يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة من سكانها على التطعيم.