«التحرير» الفلسطينية: لا انتخابات دون مشاركة القدس

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، استحالة إجراء الانتخابات العامة دون مشاركة مدينة القدس ترشيحا وانتخابا، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لإتمام اجرائها.ودعا مجدلاني، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، وممارسة أبناء الشعب الفلسطينى هناك حقهم الديمقراطي بالمشاركة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينىة.وتابع مجدلانى "القدس ليست شعارا انتخابيا، بل هي جوهر الصراع، وأنه لا تفريط بأي حق من حقوق المقدسيين في العملية الديمقراطية، وأن الاحتلال يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية في دولة فلسطين".