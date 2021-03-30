الرئيس التونسي يرسل برقية لنظيره الفلسطيني بمناسبة ذكرى يوم الأرض

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني، والتزامها الراسخ بدعم كل المبادرات الصادقة والهادفة إلى إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية المركزية، بما يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.وقال سعيد في برقية بعثها للرئيس الفلسطينى محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض، "نستحضر بهذه المناسبة المجيدة، بكل إجلال وإكبار التضحيات الجسام والملاحم النضالية للشعب الفلسطيني الأبي الذي يستبسل للدفاع عن قيم الحرية والكرامة، ويتصدى بثبات للممارسات الاستفزازية، والمخططات الاستيطانية التوسعية في سبيل الحفاظ على هوية فلسطين ومقدساتها".وأعرب سعيد عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للرئيس عباس، وإلى الشعب الفلسطيني الشقيق بأصدق عبارات التضامن والمساندة في نضاله البطولي، من أجل استرداد حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.