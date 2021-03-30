لجنة العشر الليبية: نتعاون أمنيًا واستخباراتيًا مع دول المنطقة

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة لطرفي النزاع الليبي المعروفة باسم " 5+5"، العميد الفيتوري غريبيل، اليوم الثلاثاء، بأن الجهود المبذولة للقضاء على الجماعات الإرهابية في ليبيا، تسير الآن بشكل أفضل مما كان، بفضل ما توليه اللجنة العسكرية من اهتمام بمكافحة الإرهاب.وأوضح غريبيل في تصريحات صحفية، أن هناك تعاون مستمر وتبادل للمعلومات بين أعضاء اللجنة.كما أوضح أن هناك تعاونًا أمنيًا واستخباراتيًا بين ليبيا ودول المنطقة، بشأن الخلايا النائمة لهذه التنظيمات الإرهابية في مناطق جنوب البلاد، مثل تراغن وأوباري وغدوة.وتوقع أن يزيد هذا التعاون، مع تولي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مسؤولية البلاد.وذكر الفيتوري غريبيل، أن الحدود الجنوبية لليبيا لا تزال تعتبر أهم معابر "تنظيم داعش" للداخل الليبي، وذلك بسبب طول مساحتها وخروجها عن السيطرة التامة، فضلا عن هشاشة الوضع الأمني التي تشجع بعض التنظيمات العابرة للحدود على ممارسة نشاطها.وبّين أن مصادر تمويل عناصر "داعش" بليبيا، تنحصر فيما تتلقاه من أموال خارجية، وعائدات ممارساتهم الإجرامية من الاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب للنفط، فضلًا عن الإتاوات وعمليات النهب بالقوة.وأشار إلى أن جزءا من هذه الأموال يستخدمه التنظيم في تجنيد مزيد من العناصر، سواء من الأجانب أو من شباب البلاد، وتحديدًا من معتنقي الآراء والأفكار المغلوطة.