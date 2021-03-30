هنا الزاهد تعود لتصوير مشاهدها في «النمر»

اضطر النجم محمد إمام إلى تصوير عدد كبير من المشاهد الفردية ومشاهد "عصابته" بمسلسله الجديد "النمر" المقرر عرضه بصورة حصرية خلال الموسم الرمضاني الجديد عبر قناة الحياة وذلك بصورة مكثفة وقبل موعدها في الخطة التي وضعتها المخرجة شيرين عادل، ومن المقرر تعديل الخطة كاملة من اليوم الثلاثاء، بعد تعافي هنا الزاهد من الفيروس اللعين، حيث تعود لتصوير العمل وتكثف مشاهدها فيه تمهيدا للعرض خلال رمضان القادم.وتستكمل هنا بالتوازي مع مسلسلها النمر، الحكاية الثامنة والأخيرة من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" المعروض حاليا على شاشات DMC حيث يتبقى لها مشاهد قليلة للغاية.وكانت هنا الزاهد غابت عن التصوير لأكثر من أسبوعين بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتم تأجيل كل مشاهدها خاصة أنها تقف أمام محمد إمام كثيرا وانتظر عودتها لتصوير كل مشاهدها مجمعة.