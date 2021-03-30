مصرع شاب تحت عجلات قطار في محطة رمسيس

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار داخل محطة رمسيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.تلقت إدارة شرطة النقل والموصلات بلاغًا يفيد دهس شاب تحت عجلات أحد القطارات في محطة قطار رمسيس.بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب مجزأة نصفين على قضبان السكة الحديد، وبالفحص تبين أن الشاب من منطقة بولاق أبوالعلا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.