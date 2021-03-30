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عالم

طهران: العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات الخيار الوحيد أمام واشنطن

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:12 ص
النووي
النووي
منار أحمد
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قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إن الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة يتمثل في العودة للاتفاق النووي وفع العقوابات الامريكية عن ايران.

ووفقا لموقع "بوليتكو" الأميركي، فإن فريق بايدن يكافح فقط لإحضار الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، ومن أجل ذلك كشف مسؤولو إدارة بايدن أنهم يخططون لطرح اقتراح جديد لبدء المحادثات في أقرب وقت هذا الأسبوع، كما قال شخصان مطلعان على الوضع.

وقال أحد المصادر للموقع، إن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20%، مقابل بعض التخفيف من العقوبات الاقتصادية الأميركية وأكد أن التفاصيل لا تزال قيد العمل بها.

وليس من المؤكد على الإطلاق أن إيران ستقبل بالشروط. ففي وقت سابق من هذا العام، رفضت طهران اقتراحًا أميركيًا اعتبرته غير مقبول.

ومع ذلك، يدرك المسؤولون في كلا البلدين أنه إذا لم يحدث اختراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فمن غير المرجح أن يحدث الكثير حتى سبتمبر على أقرب تقدير وهذا إذا كان من الممكن إنقاذ الصفقة في ذلك الوقت.


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