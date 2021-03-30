باكستان والسعودية تبحثان العلاقات الثنائية

تلقى رئيس الوزراء لباكستاني عمران خان اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما وجه بن سلمان الدعوة لخان لزيارة المملكة.وبحسب مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، فإن ولي العهد السعودي اطمأن على الوضع الصحي لخان، وتمنى له الشفاء العاجل، كما سعى خان للاطمئنان على الوضع الصحي لولي العهد الذي خضع لعملية جراحية مؤخرا.وقال خان، حسبما نقلت صحيفة "دون" الباكستانية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إنه "لمن دواعي سروري البالغ أن أتقدم بأطيب تحياتي، وآمل أن يكون صاحب السمو الملكي في صحة جيدة وآمن من الوباء، وأود أن أنقل خالص الاحترام والتمنيات الحارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".وأشاد خان بمبادرتي المملكة الخضراء قائلا: "يسعدني التعرف على خطط صاحب السمو الملكي لإطلاق المبادرة السعودية الخضراء بالإضافة إلى حشد المنطقة من أجل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأكبر التي تهدف إلى حماية الطبيعة والكوكب".