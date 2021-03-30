بسبب انتقاده إطلاق الصواريخ.. كوريا الشمالية: مون جاي ببغاء أمريكا

شنت كوريا الشمالية هجوما جديدا بعد أن وصفت رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي-إن"، بالـ"الببغاء الذي ربته أمريكا".ويعد ذلك الوصف استئنافا من جانب بيونغ يانغ لخطابها الساخر ضد منافسيها، وسط تجدد العداوات في شبه الجزيرة الكورية.وجاءت تلك التصريحات علي لسان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ بعد أن انتقد الرئيس الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ الأسبوع الماضي.وقالت إن تعليقات مون غير المنطقية والوقحة تعكس الموقف الأمريكي، وفقا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز عربية".وتابعت كيم في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية "بالكاد يمكننا منع الدهشة من وقاحته لا يمكنه أن يشعر بالأسف لأنه أشيد به كببغاء ربته أمريكا".فيما أعربت وزارة الوحدة في سول عن أسفها الشديد إزاء بيان كيم، قائلة إن الكوريتين يجب أن تلتزم بقواعد الحد الأدنى من الآداب في أي ظرف من الظروف.