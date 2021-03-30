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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كولومبيا: العمل على إنقاذ عمال محتجزين منذ 4 أيام تحت الأرض

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:09 ص
كولومبيا
كولومبيا
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بدأت فرق الطوارئ الكولومبية العمل على إنقاذ 11 عامل منجم محتجزين منذ نحو 4 أيام تحت الأرض في منجم للذهب غير مرخص، إثر غمره بالمياه جراء الأمطار.

وأوضح حاكم مقاطعة (كالداس) لويس فيلاسكيز - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - بأن منجم الذهب غير قانوني، ويقع في نيرا بشمال غرب البلاد.

وأضاف: "ما زال لدينا 11 مفقودا..نأمل أن يتم إنقاذهم في أقل من 48 ساعة"، إذ العمال الـ11 محتجزون في بئر بعمق 17 مترا غمرتها المياه من يوم الجمعة الماضي، بعد هطول أمطار غزيرة.

من جانبه قال وزير الطاقة والمناجم الكولومبي، دييغو ميسا، إنه يوجد مشاكل، لافتا إلى أن "الاتصال صعب للغاية، والوصول إلى المكان أيضا، وأن المنجم المنكوب غير مرخص".

وفي عملية الإنقاذ، استعانت فرق الطوارئ بمضخات لشفط المياه من البئر، وفق الوكالة الوطنية للمناجم.

وكانت الوكالة الوطنية للمناجم في كولومبيا قد كشفت أنه منذ مطلع العام الجاري، تسببت حوادث التعدين في كولومبيا بمقتل 33 شخصا، مقابل 171 قتيلا في العام 2020، و82 قتيلا في عام 2019.

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