بدء تشغيل جهاز فحص الثدى الرقمى الجديد بمستشفى المحلة

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تشغيل جهاز فحص الثدي الرقمي (Digital mammography) التابع للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي إلى مستشفى المحلة العام، ويعد هذا الجهاز رقم (2 ) على مستوي المحافظة.وأوضح وكيل الوزارة، أن الجهاز سيتم تشغيله بداية من اليوم الثلاثاء، ويُصنف الجهاز أنه أفضل جهاز تصوير الثدي الرقمي (ماموجرام) Digital Mammography، من حيث الإمكانيات وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، وذلك سعيًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للنهوض بالمنظومة الصحية وتحديث وتطوير الأجهزة الطبية بجميع المحافظات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى المترددين على المستشفيات.