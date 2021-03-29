مباحثات سعودية سودانية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

بحث السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، اليوم مع وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد بالخرطوم التعاون بين البلدين في مجال النفط والطاقة.وأكد عبيد أن الوزارة تعكف علي إعداد مشروعات في مجال الطاقة والنفط لمؤتمر باريس الذي يعقد في مايو القادم لطرحها للاستثمار على المشاركين في المؤتمر هو ذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وكشف وزير الطاقة عن حرص السودان علي مواصلة التعاون مع السعودية للاستفادة من الخبرة السعودية في مجال النفط والطاقة سيما وأن السودان أصبح منفتحًا على العالم.ومن جانبه؛ وصف السفير السعودي السودان بجنة المستثمرين في الأرض لما يتمتع به من ثروات عديدة ومصادر للطاقة واراضي زراعية ناقلًا رغبة السعوديين في الاستثمار في السودان في المشروعات الجادة والجاهزة للاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والمعادن.وأشار إلى مبادرة ولي العهد محمد بن سلمان بإنشاء شركة سودانية سعودية برأسمال يبدأ من ثلاثة مليارات دولار للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ثم يتطور الى افاق اكبر، داعيا الجانب السوداني موافاة السعودية بالمشروعات الجاهزة ودراسات الجدوى في هذا الشأن.وشدد السفير علي أهمية تفعيل اللجنة الدائمة السودانية السعودية لاستغلال ثروات البحر الأحمر بعد التوقف خلال جائحة كورونا وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال التنقيب في الغاز والنفط التي تم توقيعها في عهد وزير الطاقة السوداني الاسبق.واقترح السفير السعودي فتح مكاتب بالخرطوم لكبرى الشركات السعودية مثل ارامكو للبترول، وشركة سابق والغاز والبتروكيماويات، وشركة معادن للثروة المعدنية، مقدمًا الدعوة للوزير لزيارة هذه الشركات والوقوف علي تجربتها والتعاون معها في المجالات المشتركة والتدريب.