تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «موسى» (فيديو)

طرح المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "موسى" الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وتتضمن قصة المسلسل في حقبة الخمسينيات والستينيات أثناء الحملة الفرنسية في الصعيد، حول شاب يتوفى والده منذ صغره فيتحمل مسئولية أشقائه، ويفتقد مرحلة طفولته التي لم يعيشها بسبب المصائب التي وضع فيها، يضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة ويعمل في تصدير واستيراد بعض الاشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.