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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توعية 47 ألف مواطن بخطورة الختان في كفرالشيخ

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:48 م
توعية ألف مواطن
توعية ألف مواطن
عمرو الشامي
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شهدت قرى مراكز محافظة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، في اليوم الثاني لحملة طرق الأبواب لتوعية أهالي القرى والمحافظة بخطورة ختان الإناث تحت شعار "احميها من الختان"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في 27 محافظة وتنفذ من خلال فروع المجلس  بكفرالشيخ حتى 30 مارس 2021،  بمشاركة 50 من الرائدات الريفيات، لتوعية الحملة إلى التوعية بأضرار ختان الإناث وأثاره السلبية على صحة القناة النفسية والجسدية.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" في يومها الثاني تضمنت العديد من الأنشطة، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة، واستهدفت الحملة في يومها الثاني 28291 مواطنًا ومواطنة، منهم 9294 سيدة، و8173 رجلًا، و10824 طفلًا. 

وأضافت شاكر: "استهدفت الحملة أمس في يومها الأول 5150 زيارة وذلك في قرى المراكز المختلفة مستهدفين خلالها 9977 سيدة، و7682 رجلًا، و 10104 أطفال، ونقلت عضوات الفرع والرائدات الريفيات رسائل  تتضمن توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات.

كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة، كما تم استقبال عدد من الشكاوى والاستفسارات.

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