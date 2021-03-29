«شباب النواب» للاتحادات المشاركة بأولمبياد طوكيو: معًا لرفع اسم مصر

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تمد يدها لجميع الاتحادات الرياضية، من أجل النهوض بالرياضة المصرية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بحضور وزير الشباب وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، لمناقشة تذليل الصعاب التي تواجه بعثة مصر التي ستشارك في اولمبياد طوكيو 2021.واكد حسين، أن لجنة الشباب والرياضة تشهد تمثيلي رياضي غير مسبوق، حيث تضم كوادر شبابية ومدربين كرة قدم وابطال رياضيين في الألعاب الفردية، فضلا عن وجود نجوم كبار في عالم كرة القدم، الي جانب خبرات برلمانية كبيرة منها ثروت سويلم رئيس الاتحاد التنفيذي السابق لاتحاد الكرة.ووجه رئيس لجنة الشباب حديثه لرؤساء الاتحادات المشاركة في الأولمبياد: "نحن معكم وعلى أتم الاستعداد لتقديم جميع أنواع الدعم من أجل رفع اسم مصر عاليا".