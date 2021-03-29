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سياسي

بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة.. عضو بالشيوخ يُكرم أول قبطانة مصرية

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:16 م
عضو بالشيوخ يُكرم
عضو بالشيوخ يُكرم أول قبطانة مصرية
سيد على
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احتفالا بنجاح رجال قناة السويس في فتح الممر الملاحي؛ كرم النائب المهندس إيهاب زكريا عطالله عضو مجلس الشيوخ المصري، القبطان مروة ممدوح السلحدار أول قبطانة مصرية؛ والتي اخترقت مجال الملاحة البحرية بتفوق وأثبتت جدارتها بعد عقود من احتلال الذكور للقطاع البحري؛ وذلك عقب الشائعات عن مسئوليتها عن حادث جنوح الباخرة إيفر جرين في الممر الملاحي بقناة السويس على عكس الواقع؛ حيث أنها تعمل بالباخرة عايدة المملوكة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وصرح "زكريا"، في بيان مساء اليوم الاثنين، بأن توارد هذه الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص علاقة القبطانة بحادثة القناة عكست أفكار رجعية تحمل أحقادا لتبوء المرأة للقيادة والريادة وتحجيم هذه الخطوة بإقناع المجتمع بعدم جدوي كسر القيود وإحباط مقاومة الجمود الفكري؛ رغم أن دور المرأة المصرية أصبح بارزًا في شتى المناحي وهو أهم ما يميز الحقبة الحالية للجمهورية الثالثة؛ فقد أصبحت عنصرا فاعلا في المجتمع في ظل خطوات الدولة المصرية نحو تمكين المرأة فعليا على المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي نحو إحداثيات تطور مستقبلي.

وأكد أن الفكر الظلامي لا يتوقف عند أحداث التطرف والإرهاب؛ وإنما أيضًا يُمارس الإرهاب الفكري وكسر موجة التطور التي تمر بها مصر خلال قيادة حكيمة تحترم المرأة، موضحًا أننا نعمل دائمًا على دعم النماذج الناجحة مجتمعيًا على خطى الرئيس السيسي؛ لخلق مناخ يستوعب إحداثيات التطور في شتى القطاعات.

وأوضح أن التطور لا ينحصر في قطاع دون الأخر؛ مشيرًا إلى تجربة الهند في تمكين المرأة والتي انعكست على تجربة تنموية فريدة جعلت الهند خامس اقتصاد في العالم باستيعاب نصف المجتمع في منظومة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن التاريخ يذكر أنه في ثلاثينيات القرن الماضي كانت لطيفة النادي المصرية الجنسية ثاني طيارة في العالم تقود طائرة منفردة؛ فكانت نموذج لكل نساء العالم واتجهت إليها الأنظار من شتى أنحاء أوروبا وأمريكا في وقت لم تحظ المرأة عالميًا بالاعتراف بحقوقها؛ فمثلت نموذجًا وطنيًا للتحدي وساندتها في مسيرتها الرائدة المناضلة الوطنية هدى شعراوي.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي قد سبق وكرم القبطانة مروة السلحدار كنموذج للمرأة الرائدة القادرة على تحدي ثقافات بائدة نحو بناء مجتمع متوازن يرقي لاحتضان النابغات في شتى القطاعات؛ وبعد مرور ٤ سنوات أثبتت أنها أهل لهذا التكريم بحصولها الفعلي على رتبة قبطان بعد إنجاز المتطلبات الحتمية في وقت قياسي.

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