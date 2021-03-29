الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي في موزمبيق

أدانت الأمم المتحدة "بشدة الهجمات" التي نسبت إلى جماعات جهادية في مدينة بالما الساحلية في موزمبيق، كما أعلن الناطق باسمها ستيفان دوجاريك الإثنين.وقال: "نحن قلقون جدًا إزاء الوضع الذي لا يزال يتطور في بالما، حيث بدأت هجمات مسلحة في 24 مارس، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بعضهم كان يحاول الفرار من فندق لجأوا إليه".