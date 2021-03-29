بغداد: قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن قريبًا

أعلن فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، الإثنين، أن قمة بغداد بين مصر والعراق والأردن ستعقد خلال فترة قصيرة جدًا.وقال وزير خارجية العراق، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم من بغداد مع نظيريه المصري والأردني، إنهم بحثوا خلال الاجتماع اليوم المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن.وأشار وزير خارجية العراق إلى أن الاجتماع الثلاثي ناقش منح وتسهيل سمات الدخول بين مصر والعراق والأردن.