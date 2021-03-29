فرنسا تعيد فتح سفارتها فى طرابلس: عازمون على تعزيز العلاقات

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، الإثنين، إعادة فتح سفارتها في طرابلس وعودة العمل بها.وأكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، عزمها العمل وبكل قوة لتعزيز العلاقات الليبية – الفرنسية، معتبرة أن هذه الأيام كانت حافلة ومميزة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما.وقالت السفيرة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال)، عقب وصولها للعاصمة طرابلس، مساء اليوم: "لقد وصلت إلى طرابلس لإعادة افتتاح السفارة الفرنسية بليبيا، وأنني عازمة على العمل بكل قوة لتعزيز العلاقات مع السلطات الليبية والشعب الليبي الذي استضافني".وتابعت: "لقد شرفنا باختيار محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي ونائب رئيس المجلس موسى الكوني فرنسا لتكون أول محطة لزيارتهما إلى خارج البلاد، وأن محادثاتهما الودية في قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أتاحت المجال للتأكيد على التوافق في وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بمسائل الأمن في المتوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.وأكدت السفيرة أن السلطات الفرنسية جددت خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي ونائبه، لباريس الأسبوع الماضي، على دعمها لليبيا من اجل إيجاد الاستقرار والوحدة والسيادة بشكل دائم، وعزم فرنسا الوقوف إلى جانب الليبيين لمواجهة وباء كورونا.